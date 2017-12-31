كل ما تريد معرفته عن ستاد النادي الأهلي “مشروع القرن” (فيديو)‎

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري عن تدشين مشروع استاد النادي الجديد، وأطلق عليه لقب “مشروع القرن”.

وأكد الخطيب في مؤتمر صحفي عقده بمقر النادي، أن الاستاد الجديد سيكون ضمن أفضل 10 ملاعب على مستوى العالم، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق، وتم تنفيذه بالتعاون مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، وعدد من المستثمرين الإماراتيين والسعوديين.

وكشف راكان الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة صلة السعودية، أن “مشروع القرن” للنادي الأهلي هو استاد عالمي، يضم أماكن ترفيهية وفندقًا وملعبًا في هيكل واحد.

وترصد شبكة “إرم نيوز” كلَّ ما تريد معرفته عن مشروع القرن الجديد للأهلي في السطور القادمة:

فكرة “مشروع القرن” ستضم الفندق والملعب في هيكل واحد، وستتم مراعاة درجة المشاهدة لكل المدرجات في الملعب، بجانب تمكن نزلاء الفندق من مشاهدة كافة المباريات من غرفهم.

الملعب يتسع لما يربو عن 60 ألف متفرج، صممته شركة “”بوبولوس” التي قامت بتصميم أكثر من 60% من المشاريع العملاقة، ونفذت ملعب الإمارات الخاص بآرسنال، واستاد ويمبلي في لندن، وتنفذ الآن مشروع ملعب توتنهام الإنجليزي.

تم وضع تصميمات علمية لنسبة المشاهدة لكل كرسي في الملعب، لضمان أفضل رؤية مشاهدة، بالإضافة إلى شاشات عرض متكاملة تغطي أركان الملعب.

تصميم الملعب جاء على شكل “منارة” طبقًا لتراث مصري قديم، وتم إلحاق الفندق بالملعب، ليكون أول بناء في التاريخ يضم ملعبًا وفندقًا في بناية واحدة.

الفندق مطل على الملعب، و متكامل بخدمات التكنولوجيا في البناء والتصميم، كل غرفة في الفندق سيتم تسميتها باسم واحد من نجوم الأهلي، ويحتوي على ١٦٠ “سويت” في غرفه الفندقيةـ واستضافة خاصة للجماهير.

بناء مطعم في سطح دائر حول الملعب مفتوح طوال العام.

المشروع سيضم متحفًا يجمع كل كؤوس النادي الأهلي إضافة إلى متجر يحمل شعار النادي الأهلي.

بناء نادٍ أولمبي للرماية، وصالة رياضية كبيرة “جيم” خاصة بأعضاء النادي الأهلي، ستكون مفتوحة لهم طوال العام.

لم يتم الاستقرار على مكان إقامة المشروع، ومازالت مرحلة البحث عن المكان المناسب لإقامة الاستاد موجودة بين الأهلي والشركة الراعية.