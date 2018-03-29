من هو محمد صلاح “السعودي”؟ (فيديو)

تساءل الإعلامي السعودي وليد الفراج عن إمكانية وجود نجم كبير وأيقونة لكرة القدم السعودية مثل: المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

ويقدم صلاح مستويات مبهرة مع ناديه ليفربول والمنتخب المصري هذا الموسم.

وقال المحلل الرياضي ناصر الجديع عبر برنامج أكشن يا دوري على قناة ام بس سي اكشن :”للأسف لا يوجد لدينا محمد صلاح سعودي حاليًا”.

وتلعب مصر مع السعودية في مجموعة واحدة بكأس العالم روسيا 2018 برفقة منتخبي أوروغواي وروسيا.

وقال المحلل الرياضي عبدالله بن زنان :”يحيى الشهري لكنه لم يحصل على الفرصة بشكل كامل”.

وأرسلت السعودية 9 لاعبين للاحتراف في إسبانيا، غير أن التجربة لم تنجح بالشكل الكافي، خاصة فيما يخص ثلاثي المنتخب الأول يحيى الشهري وسالم الدوسري وفهد المولد، إذ لم يلعب أيُّ منهم أي مباراة حتى الآن.

هل توجد أيقونة شبيهة بمحمد صلاح في السعودية؟

ناصر الجديع: للأسف لا يوجد لدينا محمد صلاح سعودي حاليا..

عبدالله بن زنان: يحيى الشهري لكنه لم يحصل على الفرصة بشكل كامل#اكشن_يا_دوري pic.twitter.com/i9CLYpOaQJ — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) March 28, 2018

ولا تملك السعودية تجارب مميزة على مستوى اللاعبين المحترفين في أوروبا.