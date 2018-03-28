إلغاء إيقاف سلمان الفرج لاعب نادي الهلال ليصبح جاهزًا لخوض مباراة الأهلي

بات بوسع سلمان الفرج لاعب الهلال المشاركة في مباراة قمة مرتقبة أمام الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد إلغاء قرار إيقافه اليوم الأربعاء.

وقال الاتحاد السعودي في بيان إن لجنة الاستئناف وافقت على قبول استئناف نادي الهلال وإلغاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق، بإيقاف الفرج أربع مباريات وتغريمه 40 ألف ريال (10667 دولارًا).

وكان الفرج قد عوقب منذ أسبوعين بداعي تلفظه ضد حكم مباراة الهلال، التي خسرها 2-1 أمام الاتفاق في التاسع من مارس آذار الجاري. وأظهرت لقطات تلفزيونية تلفظ الفرج، لكن حكم المباراة لم يطرده بعد الواقعة التي حدثت في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وسيلعب الهلال في ضيافة الأهلي في السابع من أبريل نيسان المقبل، في مواجهة قد تكون حاسمة على لقب الدوري.

وقبل جولتين على النهاية يتصدر الهلال الدوري برصيد 52 نقطة من 24 مباراة، ويتقدم بنقطة واحدة على الأهلي الذي فاز في آخر ثلاث مباريات.

وبعد هذه القمة سيلعب الهلال مع الفتح، والأهلي مع أحُد.