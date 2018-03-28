هجوم تركي آل الشيخ على محمد السهلاوي يثير جدلًا واسعًا في السعودية

أثارهجوم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، على محمد السهلاوي مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم جدلًا واسعًا عقب خسارة الأخضر أمام بلجيكا بأربعة أهداف دون رد في مباراة ودية أقيمت أمس الثلاثاء في بروكسل.

ولم يظهر محمد السهلاوي بمستوى جيد خلال اللقاء، لكن بحسب محللي ksa sports السعودية فإن المنتخب بشكل عام لم يكن جيدًا.

وغرد آل الشيخ بعد المباراة :”مستوى سيئ ! لازم نحصل رأس حربة !”.

“عبدالله الحمدان على صغر سنه أفضل من مستوى السهلاوي الحالي!”.

“اجرب شاب … ولا اتحمل السهلاوي يوطي الكورة!”.

“عبدالله الحمدان – فراس البريكان – هارون ادم”.

وفور هجوم تركي آل الشيخ على محمد السهلاوي اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكة العربية السعودية بين مؤيد ومعارض لآراء رأس الهرم الرياضي في المملكة، غير أن جماهير نادي النصر الذي يلعب له السهلاوي وجهت انتقادات لاذعة لآل الشيخ.

وغرد فيصل سلطان ناصر :”تصريحات غير موفقة من رأس الهرم الرياضي”.

وقال الإعلامي مبارك الشهري :”سامي الجابر أهدافه الرسمية 26 هدفًا في 85 مباراة، السهلاوي أهدافه الرسمية 22 هدفًا في 24 مباراة”.

حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم .. تجرتوا من كل مشاعر الإنسانية ..

على اقل تقدير احترموا تاريخ #محمد_السهلاوي مع كل المنتخبات الوطنية ..!!

#كله_من_السهلاوي pic.twitter.com/QG37mQbEC4 — سلطان الزايدي (@zaidi161) March 28, 2018

اذا كان السهلاوي بهذه الأرقام يطى الكورة وش عن هذا ؟؟

ملاحظة ( ابو 26 هدفًا ) يلقبونه بالأسطورة فتأمل يارعاك الله “.

وغرد عبدالرحمن الفريح “اللي صبر على سامي الجابر، يصبر على محمد السهلاوي، اللي يفوق مستوى سامي بمراحل!!، اقتنعو بالحقيقة، السهلاوي رغم سوء مستواه يبقى، افضل خيار هجومي سعودي حالياً، سامي في وقت سابق، قامو يخترعون له خانات جديدة يلعب فيها لأجل يبقى يشارك مع المنتخب!!”.

وغرد عبدالله المرزق ضمن هاشتاغ #كله_من_السهلاوي ماذا لو كان العكس من صنع سالم ومن اضاع السهلاوي حتما ستمتلئ الدنيا ضجيجاً وسيردد على نطاق واسع “.

وغرد أسطورة نادي الاتحاد السعودي محمد نور :”خسرنا من بلجيكا في مباراة تجريبية.. الهدوء ومواصلة العمل برؤية واضحة سيكون المستقبل أفضل بمشيئة الله”.

“اخواني اللاعبين لا تفكروا في الخسارة بأقل النتائج، وإنما ليكن تركيزكم أن تقدموا المستوى لتحققوا الفوز وحينها ستكون الأمور جيدة بإذن الله”.

وعلق الإعلامي بتال القوس “حظًا أوفر لمنتخبنا.. في لحظات من المباراة لعب فريقنا بشكل جيد لكنها لحظات فقط لا تستمر.. وتلقينا الأهداف بسهولة.. صحيح أن الرباعية قاسية.. ولكن نخسر في الوديات ونتعلم من الأخطاء أفضل من أن نفوز وتخدعنا النتيجة.. هاردلك لك نجوم الاخضر والقادم أجمل”.

ووصلت بعثة المنتخب السعودي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض قادمة من مدينة بروكسل البلجيكية بعد ختام المرحلة الثالثة من الإعداد للمشاركة في كأس العالم التي تضمنت مواجهتين أمام أوكرانيا وبلجيكا.