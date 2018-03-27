تركي آل الشيخ يهاجم محمد السهلاوي بعد مباراة السعودية وبلجيكا‎.. وجماهير نادي النصر ترد بهجوم حاد عليه (صور)

أعرب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن غضبه الشديد إثر خسارة المنتخب السعودي، من نظيره البلجيكي، برباعية نظيفة في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لكأس العالم.

وقال آل الشيخ في تغريدات على “تويتر”، عقب المباراة: “مستوى سيئ، ولازم نحصل رأس حربه”.

وأضاف:”عبدالله الحمدان على صغر سنه أفضل من مستوى السهلاوي الحالي، مو معقول ماعندنا محور صريح”.

وتابع:”لازم نعرف حجمنا.. لسنا جيل ماجد، والهريفي، وسعيد، وسامي، ومسعد، وجميل، أجرب شابًا.. ولا أتحمل السهلاوي يوطي الكورة”.

عبدالله الحمدان على صغر سنة افضل من مستوى السهلاوي الحالي! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 27, 2018

وسجل روميلو لوكاكو هدفين في الشوط الأول من خلال فوز كبير لبلجيكا 4-صفر على السعودية اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، والتي تنطلق في يونيو/ حزيران المقبل.

وستخوض السعودية المباراة الافتتاحية لكأس العالم أمام روسيا صاحبة الضيافة ضمن المجموعة الأولى التي تضم مصر، وأوروغواي.

للأسف نحن ابطال في البلي ستيشن … العيب مو في بزي …! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 27, 2018

وتنافس بلجيكا ضمن المجموعة السابعة وتضم أيضًا: إنجلترا، وتونس، وبنما.

شنت جماهير النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هجوماً شديداً على تركي آل الشيخ ، الرئيس العام لهيئة الرياضة بسبب هجوم الأخير على المهاجم محمد السهلاوي متهمينه بأنه يريد تحطيم اللاعب متناسباً ما قدمه مع المنتخب في التصفيات .

وقالت الجماهير أن آل الشيخ يريد التغطية على فشل ملف احتراف اللاعبين السعوديين في إسبانيا إضافة للفشل في ملف الإعداد وطلك بالهجوم على اللاعب رغم أنه سارك في شوط وحيد تلقت فيه شباك المنتخب هدفين وعند خروجه تلقت نفس الشباك هدفين آخرين .

الاعلامي عبدالله الثقيل قال عبر تغريدة في “تويتر”: ” السهلاوي سبب هزيمة المنتخب الشوط الاول آمنا بالله .. طيب الشوط الثاني طلع من بدايته .. وراه منتخبنا ماتسنع ؟ مايبون يقولون تخطيطهم السيء للمونديال هو السبب حطوها براس السهلاوي لحاله “.

السهلاوي سبب هزيمة المنتخب الشوط الاول آمنا بالله ..

طيب الشوط الثاني طلع من بدايته .. وراه منتخبنا ماتسنع ؟

مايبون يقولون تخطيطهم السيء للمونديال هو السبب حطوها براس السهلاوي لحاله .. — عبدالله الثقيل (@AbdullahAlthaqi) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

الإعلامي تركي السهلي غرّد قائلًا: ” لك الله يا السهلاوي ..”

لك الله يا السهلاوي .. — تركي السهلي (@turkialsahli) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

الإعلامي عبدالرحمن الفريح قال :” السهلاوي مستواه غير جيد نعم، السهلاوي أفضل السيئين نعم، لكن السهلاوي لم يصدر قرار إقالة باوزا ولم يشارك في الشوط الثاني!!، فهد المولد اشوف مااحد جاب طاريه!!”.

السهلاوي مستواه غير جيد نعم

السهلاوي افضل السيئين نعم

لكن السهلاوي لم يصدر قرار اقالة

باوزا ولم يشارك في الشوط الثاني!!

فهد المولد اشوف مااحد جاب طاريه!!

#السعوديه_بلجيكا — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

المغرد حبر اصفر قال :” فئة( فوبيا #السهلاوي )

نسيت اخطاء المدرب بعدم اللعب بمحور دفاعي و التمريرات العشوائية وانانية بعض اللاعبين وتخبط الحارس نوعاً ما وخطأ الهدف الأول والثاني الفردي وتعود إلى الصعباوي الذي كانت الخطوط بعيده عنه والتمريرات الطويلة الخاطئة وعدم تلقيه هجمه واحدة من صناع اللعب.