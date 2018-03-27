6 دول تخطط لمقاطعة كأس العالم “سياسيًا” تضامنًا مع بريطانيا ضد روسيا

كشفت مصادر خاصة بصحيفة “ذا صن” البريطانية عن تخطيط ست دول لمقاطعة بطولة كأس العالم القادمة “سياسيًا” بروسيا، احتجاجًا على مقتل الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال داخل الأراضي البريطانية.

وتؤكد الصحيفة أن هذه المقاطعة ستصدر قريبًا بشكل رسمي من بولندا وأيسلندا والدنمارك والسويد وأستراليا واليابان وقد يتبعها المزيد من الدول في الفترة المقبلة.

واشتعلت أزمة المقاطعة لكأس العالم بعد إعلان تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية رفض الحكومة والأمير ويليام مشاركة المنتخب الإنجليزي في فعاليات البطولة المقامة على الأراضي الروسية.

ويعد الرئيس البولندي أندجي دودا هو أول زعيم يقف بجانب الحكومة البريطانية ضد التدخل الروسي بعد إعلان رفضه حضور حفل افتتاح البطولة، المقرر اقامته في الرابع عشر من شهر يونيو المقبل بالعاصمة الروسية موسكو.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في واقعة مقتل الجاسوس الروسي إذ تشير معظم الدلائل حتى الآن إلى تورط روسيا في مقتل الجاسوس المزدوج.

وتكشف الصحيفة عن دور وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في اقناع الأمير ويليام بعدم حضور مراسم افتتاح البطولة الصيف المقبل.

ويؤكد البرلماني البريطاني إيان أوستن على أهمية تضامن حلفاء المملكة المتحدة في أزمتها ضد روسيا، وضرورة استغلال الحكومة البريطانية كل قدراتها في عدم إنجاح كأس العالم القادمة لعدم إعطاء بوتين فرصة لتمجيد نفسه.

وبالحديث حول هذه الأزمة أكد جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم رفضه موقف الدول التي تخطط للمقاطعة مغردًا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كأس العالم هو الحدث الأهم في كرة القدم إذ يتابع هذه الرياضة ما يزيد عن 2 مليار مشجع حول العالم، لذا دعونا نلعب هذه اللعبة بسلام من أجل السلام”.

وتعد أيسلندا هي آخر الدول التي أعلنت عن تضامنها مع بريطانيا من خلال مقاطعة فعاليات كأس العالم المقبلة بعد إعلان رئيس خارجيتها ذلك بالأمس احتجاجًا على عدم تعاون روسيا في التحقيقات الجارية.