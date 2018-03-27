كيف أثرت صفقة نايكي بالسلب على تجربة إنجلترا لكرة كأس العالم؟

ذكرت صحيفة تايمز، اليوم الثلاثاء، أن إنجلترا ستلعب مباراة واحدة فقط، من أصل ثلاث مباريات ودية مقبلة، باستخدام كرة القدم الرسمية لكأس العالم بسبب ارتباط الاتحاد الإنجليزي بعقد طويل مع شركة نايكي.

واستخدمت عدة منتخبات، منها ألمانيا وإسبانيا، كرة أديداس تيلستار الخاصة بكأس العالم في مباريات ودية قبل خوض النهائيات في روسيا في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.

ورغم ذلك سيستخدم فريق المدرب جاريث ساوثجيت كرة نايكي في لقاء ودي أمام إيطاليا في استاد ويمبلي، اليوم الثلاثاء، ضمن عقد للاتحاد الإنجليزي مع الشركة الأمريكية ويمتد التعاقد بخصوص الكرة حتى 2030.

وقالت صحيفة تايمز إن إنجلترا ستلعب بكرة نايكي أيضًا خلال لقاء ودي أمام نيجيريا في الثاني من يونيو/ حزيران لكن الشركة الأمريكية سمحت للاتحاد الإنجليزي بتجربة كرة أديداس في المباراة الودية الأخيرة أمام كوستاريكا في السابع من يونيو/ حزيران.

وستكون هذه المرة الوحيدة التي ينال فيها المنتخب الإنجليزي فرصة تجربة الكرة في مباراة قبل افتتاح مشوار كأس العالم أمام تونس في الـ18 من يونيو/ حزيران.

وسبق أن وجه بعض حراس المرمى ومنهم ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد ومنتخب إسبانيا انتقادات للكرة الجديدة.

وتلعب إنجلترا في المجموعة السابعة إلى جانب تونس وبنما وبلجيكا.