مباراة السعودية وبلجيكا.. BBC تطرح سؤالاً حول هدف سعيد العويران التاريخي (فيديو)

أعادت مباراة السعودية وبلجيكا الودية، إلى الأذهان الهدف التاريخي الذي سجله سعيد العويران، لاعب الأخضر في شباك بلجيكا، خلال مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وطرحت BBC سؤالاً حول الهدف الذي عاد للأضواء مجددًا بسبب تلك المباراة الودية.

وقالت BBC عن هدف العويران، هل هو أجمل هدف في كأس العالم “ربما” لم تراه من قبل؟.

وربما تقصد BBC أن الهدف برغم جماله ربما لا يحظى بشعبية كبيرة بعكس أهداف سجلها لاعبون آخرون أكثر شهرة من العويران كهدف مارادونا في شباك إنجلترا.

ويلتقي منتخبا السعودية وبلجيكا اليوم الثلاثاء في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم.

وتنطلق المباراة التي ستقام في بروكسل في تمام التاسعة إلا ربعًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع على قناة KSA SPORTS السعودية.