تشكيلة مباراة مصر واليونان.. هل طلب محمد صلاح من كوبر عدم المشاركة؟

أصبحت مشاركة محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي مع منتخب مصر في اللقاء الودي ضد اليونان، مساء الثلاثاء في سويسرا محل شك كبير.

وقال الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامجه التليفزيوني على فضائية dmc sports إن محمد صلاح لن يشارك بشكل أساسي في مباراة اليونان، وكشف عن التشكيل الذي يخوض به منتخب مصر اللقاء، ويضم محمد عواد لحراسة المرمى وعلي جبر وسعد سمير وأحمد المحمدي وعمر جابر للدفاع وحسام عاشور وسام مرسي ومحمد مجدي “أفشة” للوسط ورمضان صبحي ومؤمن زكريا ومروان محسن للهجوم.

ويرتبط محمد صلاح بخوض مباراتين مع ليفربول أمام كريستال بالاس يوم السبت المقبل بالدوري الإنجليزي، ومانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وتتردد أنباء قوية عن اتفاق صلاح مع مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على إراحته وعدم الدفع به في ودية اليونان، خوفًا من الإصابات قبل لقاء دوري الأبطال.

وقال هيكتور كوبر مدرب مصر إن أهمية محمد صلاح في منتخب بلاده لا تقل عن أهمية ليونيل ميسي بالنسبة للأرجنتين وذلك بعدما سجل هدفًا خلال الخسارة 2-1 أمام البرتغال يوم الجمعة الماضي استعدادًا لكأس العالم لكرة القدم.

ووضع صلاح، مهاجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، مصر في المقدمة ثم خرج في الشوط الثاني قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو هدفين متتاليين لأبطال أوروبا في الوقت المحتسب بدل الضائع. وأبلغ كوبر مؤتمرًا صحفيًا “أهمية صلاح لمنتخب مصر مثل أهمية ميسي للأرجنتين. إنه لاعب كبير ويدعمه فريق بأكمله”.

وأضاف “أخرجت صلاح في آخر عشر دقائق لأننا أردنا اختبار لاعبين آخرين وأعتقد أن صلاح إذا استمر في الملعب كانت ستسجل البرتغال أيضًا وما كانت ستتغير النتيجة”.