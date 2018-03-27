هل تفاوض النادي الأهلي السعودي مع ريبروف لتجديد عقده؟

قال باسم أبوداوود، المشرف على الكرة بالنادي الأهلي السعودي إن روزنامة مباريات الفريق مضغوطة لكثرة المشاركات المحلية والقارية، مشيرًا إلى انتظاره التعاون من الجميع لإنجاح مسيرة الفريق.

وتمنى أبوداوود في عودة اللاعبين الدوليين من المشاركة مع المنتخب الأول أمام بلجيكا دون إصابات.

وأضاف أبوداوود عن مباراة الفريق مع الهلال بالجولة المقبلة من الدوري السعودي :”الهلال في الدوري لها أهمية كبيرة وهي تلعب بشعار أكون أو لا أكون”.

وعن مستقبل المدرب ريبروف :”لم نتحدث مع ريبروف عن الاستمرار للموسم القادم رغم إحصائياته الجيدة”.

وبات الأهلي قريبًا من التأهل للدور الثاني في دوري أبطال آسيا، كما ينافس على لقب الدوري المحلي مع الهلال، ولا يفصل بينهما إلا نقطة واحدة قبل جولتين من نهاية المسابقة.