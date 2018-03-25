صفقة تبادلية منتظرة بين ناديي الأهلي والنصر

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي في تصريح خاص لشبكة “إرم نيوز”، أن هناك تفاوض بين إدارتي النصر والأهلي لإتمام صفقة تبادلية، تشمل لاعبَين سيستفيد من ورائهما الفريقان.

ورفض المصدر الكشف عن اللاعبَين؛ إلا أنه أوضح أنهما من العيار الثقيل، وسيستفيد من ورائهما الناديان.

وتشير التوقعات إلى أن اللاعبَين ربما يكونان أحمد الفريدي ومهند عسيري، إذ وصلت العلاقة بين النصر ولاعبه الفريدي إلى طريق مسدود بسبب تصريحات اللاعب التي هاجم فيها الإدارة، في حين يجلس عسيري على مقاعد البدلاء لوجود السومة والبرازيلي ليوناردو دا سيلفا.

وذكر المصدر أن النصر سيحدث غربلة شديدة في وسط لاعبيه إذ من المنتظر أن يخرج كلًا من الحارسين عبدالله العنزي وحسين شيعان، والفريدي والأسطا ومادو وأحمد عكاش من قائمة الموسم المقبل، إضافة إلى رحيل اللاعبين الأجانب.