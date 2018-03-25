شركة إنجليزية عالمية لنقل مباريات الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن الناقل الرسمي للدوري السعودي، الاتصالات السعودية stc ستعلن بعد نهاية الموسم الحالي التعاقد مع شركة عالمية إنجليزية لنقل أحداث ومباريات الدوري السعودي للمحترفين ابتداء من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “مكة” وفقًا لمصادر قريبة من المفاوضات إن الشركة المعنية لها تاريخ طويل في الإنتاج والتغطيات العالمية الرياضية، وإنه سبق لها نقل عدد من الدوريات والبطولات العالمية والقارية.

وأوضحت الصحيفة أنها ستعمل على توفير جميع عربات النقل التلفزيوني والأقمار الصناعية على أرقى المستويات المعمول بها عالميًا، وكذلك إنتاج غرافيك خاص بالدوري السعودي في جميع المباريات والمسابقات.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت قد وقّع قبل نحو شهرين مع رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية stc خالد البياري اتفاقية حقوق النقل والرعايات التسويقية التي تمنح الناقل الجديد حق نقل كل مسابقات الكرة السعودية لمدة 10 أعوام، مقابل 6 مليارات و600 مليون ريال.