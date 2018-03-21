هل تنجح محاولات رفع أسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال بالدوري السعودي؟

يبذل مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي محاولات لرفع أسعار تذاكر مباراة الفريق مع الهلال بالجولة قبل الأخيرة من مباريات دوري المحترفين السعودي.

وستقام المبارة التي ستحدد بشكل كبير بطل الدوري السعودي هذا الموسم يوم الـ7 من أبريل المقبل على ملعب الجوهرة.

وأرسلت إدارة الأهلي طلبًا للهيئة العامة للرياضة تستأذن وضع أسعار استثنائية للمباراة بحسب صحيفة الرياضية السعودية.

كانت هيئة الرياضة قد وضعت أسعارًا للتذاكر الموحدة بالمباريات لا تزيد عن 20 ريالًا.

ويأمل مجلس إدارة النادي الأهلي في استغلال أهمية المباراة وشعبيتها لتحقيق أقصى استفادة مالية حيث سيحضر ما لا يقل عن 60 ألف مشجع.

ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن الأهلي قبل مباراتين فقط من نهاية عمر المسابقة.