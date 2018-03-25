تيبو كورتوا يغيب عن مباراة السعودية وبلجيكا

سيغيب تيبو كورتوا حارس تشيلسي عن منتخب بلجيكا خلال المواجهة الودية أمام المنتخب السعودي المقررة، الثلاثاء؛ بسبب إصابة في أوتار الركبة، وسيعوضه سيمون مينيوليه حارس ليفربول.

وشهدت قائمة المنتخب البلجيكي عدة إصابات قبل مواجهة منتخب السعودية، وديًا، حيث يغيب أيضًا المدافع جوردان لوكاكو لاعب لاتسيو بسبب الإصابة، في حين لازال مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد خارج التدريبات الجماعية.

وتعادلت السعودية وديًا في لقائها الأول أمام أوكرانيا 1/1، في حين تلعب بلجيكا أول لقاء ودي لها في الفترة الدولية الحالية.

ويأمل الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي أن تكون مباراة المنتخب السعودي محكًا حقيقيًا للاعبيه، ولذلك احتج على سوء أرضية ملعب هيسل في بروكسيل وطالب بتغييرها.

وسيواجه المنتخب البلجيكي في شهر يونيو القادم المنتخب المصري، في لقاء ودي أيضًا قبل بداية كأس العالم في روسيا.