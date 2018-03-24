موعد مباراة السعودية وبلجيكا والقنوات الناقلة

أحرز فهد المولد هدفًا، ليدرك التعادل للسعودية 1-1 أمام أوكرانيا في مباراة ودية ضمن الاستعدادات لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وتأخر المنتخب السعودي، الذي يخوض معسكرًا خارجيًا في إسبانيا، بهدف ارتيم كرافيتس بضربة رأس في الدقيقة 32.

لكن المولد، المعار إلى ليفانتي الإسباني لنهاية الموسم الحالي، أدرك التعادل بعدها بست دقائق من متابعة ركلة ركنية، عندما سدد من مدى قريب في الشباك.

وتألق الحارس ياسر المسيليم وأنقذ مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة الأخيرة، عندما تصدى لضربة رأس قوية من مدى قريب.

وامتدح الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب السعودية أداء لاعبيه خلال المباراة.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة أقوى مع نظيره البلجيكي ضمن الاستعدادات لكأس العالم أيضًا.

وتقام المباراة يوم 27 مارس الجاري، وتنطلق في تمام الثامنة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل على قناة ksa sports السعودية.