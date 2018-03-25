هل يقود كارينيو نادي النصر السعودي في مباراتي الفتح والقادسية؟

كشفت تقارير صحفية عن تواجد الأوروغوياني دانيال كارينيو، العائد مجددًا إلى قيادة الدفة الفنية في نادي النصر السعودي، خلال المواجهتين الأخيرتين للنادي العاصمي في الدروي أمام الفتح والقادسية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، اليوم الأحد، فإن أن كارينيو، الذي يبدأ عمله رسميًّا مع تحضيرات الأصفر للموسم الجديد بعد كأس العالم في روسيا، سيراقب من المدرجات المواجهتين الأخيرتين من أجل الوقوف مبكرًا على احتياجات الفريق وعناصره، ولكن لن يقود الفريق فنيًا.

وأعلن نادي النصر رسميًا التعاقد مع كارينيو، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول، بداية من الموسم المقبل، وأشارت مصادر إلى أن كارينيو اشترط تسلم مبلغ قدره 3 ملايين يورو، شاملة جهازه الفني بالكامل، للعودة إلى تدريب النصر، وهو الأمر الذي لم يرفضه رئيس النادي الجديد سعود آل سويلم.

وحرص سعود آل سويلم، على توجيه رسالة لجمهور العالمي عقب التعاقد مع كارينيو، مبشرًا إياهم بوجود مفاجأة سيتم الكشف عنها قريبًا.

جمهور العالمي، همنا رضاكم، ونعمل لاسعادكم و ترقبوا القادم في القريب العاجل ???????? pic.twitter.com/tJFmYkXtTu — سعود آل سويلم (@SSuwailm) March 24, 2018

وكان كارينيو أشرف على تدريب النصر بين عامي 2012 و2014، وقاد الفريق إلى الفوز بالثنائية، الدوري وكأس ولي العهد.

وأقيل المدرب الأوروغوياني في وقت سابق من تدريب الشباب السعودي، بعد سلسلة من النتائج السلبية والمستويات الباهته مع الفريق.