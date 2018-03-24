رسميًا.. نادي النصر السعودي يعلن عودة كارينيو لتدريب الفريق

أزاح نادي النصر السعودي الستار رسميًا عن تعاقده مع المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو لمدة موسم واحد قابل للتجديد، بعد إقالته من تدريب الشباب مطلع الشهر الجاري، في تجربته الثانية مع الفريق العاصمي، عقب أولى حقق خلالها نجاحًا باهرًا.

ونشر النصر عبر حسابه في “تويتر”: “اتفقت إدارة نادي النصر قبل قليل رسميًا مع المدرب الأورغوياني دانيال كارينيو، لتدريب الفريق الأول للموسم المقبل”، مؤكدين على ثقتهم به لتحقيق مزيد من النجاحات التي ترتقي إلى طموح و تطلعات الجماهير.

اتفقت إدارة نادي #النصر قبل قليل رسمياً مع المدرب الأورغوياني دانيال كارينو لتدريب الفريق الاول للموسم القادم .

مؤكدين على ثقتهم به لتحقيق مزيداً من النجاحات التي ترتقي لطموح و تطلعات جماهير #العالمي

متمنين له التوفيق والنجاح .. pic.twitter.com/DuOnG1u7bQ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 24, 2018

ويعود كارينيو إلى النصر بعد أن ترك أسوار أصفر العاصمة عام 2014، وتحقيقه آنذاك لقبي الدوري السعودي وكأس ولي العهد، وقدم كارينيو إلى النصر بعد مرور 6 جولات من موسم 2012 – 2013، لينهيه في المركز الرابع برصيد 11 انتصارًا مقابل هزيمتين و7 تعادلات، قبل أن يقود دفة الفريق إلى موسم ناجح، حقق النصر فيه الدوري بخسارة وحيدة وبطولة كأس ولي العهد على حساب الهلال وأرقام استثنائية وصلت إلى 20 انتصارًا و5 تعادلات وهزيمة واحدة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.