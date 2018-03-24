نادي النصر السعودي يتم اتفاقه مع كارينيو على العودة لقيادة “العالمي”

أتم نادي النصر السعودي، اتفاقه مع الأوروغوياني دانييال كارينيو، رسميًا ليقود “العالمي” لمدة سنة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، اليوم السبت، فإن كارينيو سوف يصل إلى المملكة الأسبوع المقبل، على أن يتم الإعلان الرسمي على التعاقد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان كارينيو، قد ألمح عقب إقالته من تدريب فريق الشباب، إلى أنه سوف يعود لتدريب النصر يومًا، وذلك في تصريحات صحفية له عقب اجتماع مع سعود آل سويلم، رئيس النصر، ووصف المدرب هذا الاجتماع وقتها بأنه كان وديًا أكثر منه رسميًا.

ووفقًا للتقارير فقد وقع المدرب عقدًا لمدة موسم واحد مقابل 3 ملايين دولار، شاملة لعدد 5 مساعدين في مختلف الجوانب المتعلقة بالعمل الفني، فيما تم الاتفاق أيضًا علي تسليمه مستحقاته المتأخرة عن الفترة السابقة التي قاد فيها النصر و البالغة حوالي مليون و300 ألف دولار.

وكان كارينيو مطلبًا لجماهير النصر، بعد أن أصبح أيقونة انتصارات الفريق، منذ أن تولى تدريبه في عام 2012 لأول مرة، واستطاع أن يعيده إلى منصات التتويج، بعد غياب استمر طويلًا.