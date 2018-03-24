لاعب فرنسي يرفض عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية رومانية، عن أن مهاجم نادي ستيوا الروماني، اللاعب الفرنسي هارليم إيدي غنوهير، رفض عروضًا مغرية للغاية، للانضمام للدوري السعودي، وعرضًا آخر من الدوري القطري.

وشدد الهداف الفرنسي على أن رفضه العرض السعودي، بأنه لا يبحث عن المال بقدر بحثه عن اللعب في بطولات الاتحاد الأوروبي، وهو ما لن يتحقق حال انتقاله إلى الدوري السعودي.

يذكر أن تصريحات اللاعب جاءت بعد تلقيه عرضًا للعب في الدوري الصيني نظير 2.5 مليون يورو، بيد أن مالك النادي الروماني جيجي بيكالي رفض العرض مطالبًا بزيادته لـ 5 مليون يورو.

واللاعب يبلغ من العمر 30 عامًا وهو فرنسي الجنسية، إذ سجل مع الفريق 13 هدفًا في الدوري و5 أهداف أخرى في البطولات الأوروبية، علمًا بأن اللاعب تبقى في عقده مع النادي الروماني عامان.