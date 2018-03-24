وفاة سعود الجاسم لاعب المنتخب السعودي سابقًا

تُوفِّي، اليوم السبت، سعود جاسم لاعب المنتخب السعودي السابق ولاعب نادي القادسية.

وأعلن الاتحاد السعودي وفاة الجاسم، وكتب على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: يتقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة لاعب المنتخب الوطني ونادي القادسية السابق سعود جاسم، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وأضاف: “داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

كما كتب القادسية على حسابه في “تويتر”: “كابتن القادسية ونجم الكرة السعودية سابقًا سعود جاسم في ذمة الله”.

وغرّد الحارس الرسمي للهيئة العامة للرياضة على تويتر أيضًا: “تتقدم الهيئة العامة للرياضة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة لاعب المنتخب السعودي ونادي القادسية السابق سعود جاسم، الذي وافته المنية اليوم السبت، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

واللاعب سعود جاسم هو شقيق كل من عبدالله وجاسم ووليد وخالد.

وبدأ سعود جاسم مشواره الرياضي كناشئ في نادي الشعلة، ثم انتقل إلى نادي الاتحاد ثم إلى النهضة ومنه إلى القادسية.

ويعد سعود جاسم من أبرز المهاجمين قبل ظهور المهاجم ماجد عبدالله، وكان يلعب مع نادي القادسية السعودي، وشارك مع الأخضر السعودي في خليجي 1979.

إدارة #القادسية تنعى كابتن القادسية السابق وأحد نجوم الكرة السعودية #سعود_جاسم إنا لله وإنا إلية راجعون ،،، pic.twitter.com/DOs8j0UsGK — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) ٢٤ مارس، ٢٠١٨

يتقدم #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة لاعب المنتخب الوطني ونادي القادسية السابق #سعود_جاسم الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٤ مارس، ٢٠١٨