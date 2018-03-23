فهد المولد ينقذ المنتخب السعودي ويهديه التعادل أمام أوكرانيا (فيديو)

أحرز فهد المولد هدفا ليدرك التعادل للسعودية 1-1 أمام أوكرانيا في مباراة ودية ضمن الاستعدادات لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا اليوم الجمعة.

وتأخر المنتخب السعودي، الذي يخوض معسكرا خارجيا في اسبانيا، بهدف ارتيم كرافيتس بضربة رأس في الدقيقة 32.

لكن المولد، المعار إلى ليفانتي الإسباني لنهاية الموسم الحالي، أدرك التعادل بعدها بست دقائق من متابعة ركلة ركنية عندما سدد من مدى قريب في الشباك.

وتألق الحارس ياسر المسيليم وأنقذ مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة الأخيرة عندما تصدى لضربة رأس قوية من مدى قريب.

وأجرى الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب السعودية العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية ليقف على مستوى معظم لاعبيه قبل مواجهة بلجيكا يوم الثلاثاء المقبل في بروكسل.

وتخوض السعودية المباراة الافتتاحية أمام روسيا صاحبة الأرض في 14 يونيو حزيران المقبل ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا مصر وأوروغواي.