على طريقة تركي آل الشيخ.. مروة سالم ترد على استبعادها من تحليل مباراة السعودية وأوكرانيا (شاهد)

علقت الفنانة مروة سالم، للمرة الأولى بعد استبعادها من الاستوديو التحليلي لمباراة السعودية وأوكرانيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن استعدادات الأخضر لكأس العالم 2018.

ورفض تركي آل الشيخ وجود مروة سالم ضمن الاستوديو التحليلي لدوري بلس؛ مما دفع المسؤولين عن الاستوديو لاستبعادها.

مروة سالم، عُرفت كإعلامية بصوتها المميز عبر إذاعة “مكس.إف . إم”، ثم ذاعت شهرتها بحضور الكثير من الفعاليات الإعلامية في جدة، إلى جانب نشاطها الإلكتروني الفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصلها مع النشطاء، لتنتقل بعد ذلك إلى عالم الغناء بطرح أغنيتها الجديدة” عسل صافي”، التي انتشرت بقوة.

شكلي وأنا أقرأ تعليقاتكم أمس ???? pic.twitter.com/mbGxR22xFz — مروة سالم (@MarwaSB) March 24, 2018

وقدمت مروة سالم، أكثر من برنامج تلفزيوني، قبل دخول عالم الغناء، ويأتي اهتمامها بالجانب الرياضي، كونها نشأت في أسرة تعشق نادي الاتحاد، ووصفت نفسها في أكثر من حوار صحفي أنها “اتحادية بالفطرة”، مشيرة إلى عشق أسرتها لنادي الاتحاد السعودي.

وتتحدث مروة كثيرًا عن نادي الاتحاد، وتبدي رأيها تجاه ما يدور داخل البيت الاتحادي من مشاكل وعقوبات.

كما ذاعت شهرتها بعد إعلانها خبر خطوبتها على الإعلامي محمد سلامة، وهو باحث وناقد في الفن السعودي، حيث تلقت مروة التهنئة من قِبل الكثير من الفنانين والمشاهير العرب.

بعد ماشفت الاستديو!!! pic.twitter.com/SS9L8WRaq7 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 23, 2018

ولعل عمل زوجها محمد سلامة تسبب في الكثير من شهرتها، كونه يكتب في الكثير من القضايا الفنية، وأسس عددًا من المواقع الرسمية للمشاهير والفنانين، أبرزهم موقع الفنان “طلال مداح”، وتبث من خلاله الأغاني القديمة والنادرة.

وغردت مروة سالم مستخدمة صورة تركي آل الشيخ : “شكلي وأنا أقرأ تعليقاتكم أمس”.

كان تركي آل الشيخ قد استخدم نفس الصورة حينما علم بوجود مروة سالم ضمن الاستوديو التحليلي للمباراة.

ويبدو أن الفنانة التي بدأت حياتها العملية كمقدمة برامج قد تقبلت الأمر ببساطة.

يذكر أن تركي آل الشيخ، أعرب عن غضبه تجاه ما حدث في الاستوديو، وكتب في تغريدة له على “تويتر” :”لا الإخوان في دوري بلس فاهمين الموضوع غلط! أستوديو غير مقبول… أستغرب بعض التصرفات!”، حيث نشر صورة له وهو يضع يده على رأسه، في إشارة إلى غضبه من وجود مروة سالم في الأستوديو؛ ما تسبب في استبعاد الفنانة من فعاليات الاستوديو.