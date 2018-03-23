من هي الفنانة مروة سالم التي رفض تركي آل الشيخ وجودها في أستديو مباراة السعودية وأوكرانيا؟

أثارت الفنانة مروة سالم، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، وتحديدًا أثناء وبعد المباراة التي جمعت المنتخبين السعودي والأوكراني مساء الجمعة، نتيجة إعلان دوري بلس تواجدها داخل أستديو تحليل المباراة، الأمر الذي أغضب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية.

لا الإخوان في دوري بلس فاهمين الموضوع غلط، أستديو غير مقبول … استغرب بعض التصرفات! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٣ مارس، ٢٠١٨

واضطر دوري بلس لإلغاء تواجد مروة سالم بالاستوديو التحليلي للمباراة عقبب تغريدات تركي آل الشيخ الرافضة للأمر.

والفنانة مروة سالم، عُرفت كإعلامية بصوتها المميز عبر إذاعة “مكس.إف . إم”، ثم ذاعت شهرتها بحضور الكثير من الفعاليات الإعلامية في جدة، إلى جانب نشاطها الإلكتروني الفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصلها مع النشطاء، لتنتقل بعد ذلك إلى عالم الغناء بطرح أغنيتها الجديدة” عسل صافي”، التي انتشرت بقوة.

وقدمت مروة سالم، أكثر من برنامج تلفزيوني، قبل دخول عالم الغناء، ويأتي اهتمامها بالجانب الرياضي، كونها نشأت في أسرة تعشق نادي الاتحاد، ووصفت نفسها في أكثر من حوار صحفي أنها “اتحادية بالفطرة”، مشيرة إلى عشق أسرتها لنادي الاتحاد السعودي.

وتتحدث مروة كثيرًا عن نادي الاتحاد، وتبدي رأيها تجاه ما يدور داخل البيت الاتحادي من مشاكل وعقوبات.

كما ذاعت شهرتها بعد إعلانها خبر خطوبتها على الإعلامي محمد سلامة، وهو باحث وناقد في الفن السعودي، حيث تلقت مروة التهنئة من قِبل الكثير من الفنانين والمشاهير العرب.

ولعل عمل زوجها محمد سلامة تسبب في الكثير من شهرتها، كونه يكتب في الكثير من القضايا الفنية، وأسس عددًا من المواقع الرسمية للمشاهير والفنانين، أبرزهم موقع الفنان “طلال مداح”، وتبث من خلاله الأغاني القديمة والنادرة.

يذكر أن تركي آل الشيخ، أعرب عن غضبه تجاه ما حدث في الأستديو، وكتب في تغريدة له على “تويتر” :”لا الإخوان في دوري بلس فاهمين الموضوع غلط! أستديو غير مقبول… استغرب بعض التصرفات!”، حيث نشر صورة له وهو يضع يده على رأسه، في إشارة إلى غضبه من وجود مروة سالم في الأستوديو، ما تسبب في استبعاد الفنانة من فعاليات الاستوديو.