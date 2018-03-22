كارينيو يعود لتدريب نادي النصر السعودي

كشف مصدر قريب الصلة بإدارة نادي النصر السعودي أنها أتمت اتفاقها مع المدرب الأوروغوياني كارينيو، للعودة إلى قيادة الفريق فنيًا الموسم المقبل، حيث وقّع المدرب على عقده مع الفريق منذ قليل.

وكشف المصدر أن الإدارة أرسلت عقدها للمدرب، يوم الثلاثاء الماضي، وقام بالتوقيع عليه وإعادته للنادي، اليوم الخميس، على أن يكون العقد مدة موسم واحد نظير 3 ملايين دولار له وللطاقم الذي سيعمل معه.

وسبق لكارينيو أن قاد النصر في موسمه الذهبي عام 2014، حيث حقق مع الفريق لقبي الدوري وكأس ولي العهد قبل أن يرفض التجديد وينتقل للسد القطري.

وكان شرط كارينيو قبل توقيع العقد هو حصوله على مستحقاته السابقة بنظام الكاش، وهو ما وافقت عليه الإدارة.