نادي النصر السعودي يدرس التخلص من أحمد الفريدي.. ويقترب من إعادة كارينيو

قالت صحيفة الرياض السعودية، إن نادي النصر، قرر التخلص من أحمد الفريدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رغم حضوره لتدريبات الفريق أمس الأربعاء للمرة الأولى بعد غياب 4 أيام دون إذن مسبق.

وأثار اللاعب جدلًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة بالمملكة، على خلفية رفضه الامتثال لتحقيق بالنادي.

وأشارت الرياض إلى أن الإدارة النصراوية تدرس الاتفاق مع اللاعب على تسديد مستحقاته المتأخرة، مع اتفاق آخر بإلغاء تجديد عقده لعامين جديدين الذي تم منذ عدة أشهر؛ ما يسمح بتوقيعه مخالصة مالية بين الطرفين.

في السياق نفسه، بات المدرب الأوروغوياني كارينيو قريبًا من التوقيع للنصر، ليعود مرة أخرى بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عام 2014.

وبحسب التقرير فإنه جار الاتفاق على جدولة مستحقات المدرب القديمة، على ان يتم توقيع عقد جديد بـ3 ملايين دولار سنويا تشمل مساعديه أيضًا.

وترغب جماهير النصر في إعادة كارينيو مجددًا.

وعلق المدرب قبل عدة أيام على العودة للنصر مجددًا قائلًا :”ربما”.

وأقيل كارينيو من تدريب النصر منذ عدة أسابيع بسبب سوء نتائج الفريق.