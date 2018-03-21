هل دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات مع مدرب الباطن سيبيريا لخلافة براون؟

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، حقيقة الأنباء التي نشرتها الصحف الرومانية، الخاصة بتفاوض مسؤولي “الزعيم” مع مدرب نادي الباطن، الروماني سيبيريا بانيت، لخلافة المدرب الحالي براون لاستكمال ما تبقى من الموسم.

وكانت الصحف الرومانية، ذكرت أن اجتماعاً جرى بين الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، وناصر الهويدي رئيس نادي الباطن وطلب منه التنازل عن سيبريان الفترة المقبلة نظير مبلغ 250 ألف يورو للنادي والمدرب، إلا أن رئيس الباطن رفض عرض الهلال.

وقال المصدر لـ”إرم نيوز”، إن علاقة الهويدي مع بن سعد قوية لأبعد درجة تجعل رئيس السماوي لا يرفض أي طلب لرئيس الهلال، وإن هذا الاجتماع لم يحدث من الأساس، كما أن إدارة الهلال أعلنت تجديد الثقة في المدرب براون لنهاية الموسم.

وسبق لسيبيريا أن قاد أولمبي الهلال، إذ حقق معهم لقب الدوري لموسمين متتاليين، كما سبق له قيادة الفريق الأول في نحو 7 مباريات حقق خلالها الفوز.

وكان سيبيريا انضم للهلال في بداية موسم 2014: 2015 عندما طلب ضمه مدرب الفريق السابق ريجيكامب قبل أن تتم إقالة كل الطاقم الروماني والإبقاء على المدرب سيبيريا فقط نظير ما كان يقدمه مع الفريق.