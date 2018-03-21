تقارير تكشف حقيقة رحيل عمر خربين عن نادي الهلال السعودي إلى العين الإماراتي

بعد تداول أنباء عن رحيل السوري عمر خربين، لاعب نادي الهلال السعودي، عن فريقه الفترة المقبلة متجهًا إلى العين الإماراتي، نفت تقارير صحافية صحة هذا الكلام.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الوطن” السعودية، فإنه لا صحة لانتقال خربين إلى العين الإماراتي، وأن ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين مجرد إشاعات مغرضة وكاذبة، تبحث عن تشتيت لاعبي الفريق قبل الاستحقاقات المحلية والقارية، وتأجيج الجماهير الرياضية وتحديدًا الجمهور الهلالي.

وكانت أنباء دارت خلال الأيام الماضية تفيد بأن اللاعب السوري أبدى رغبته في مغادرة الزعيم والانتقال إلى أي نادٍ آخر، إلا أن الشرط الجزائي الكبير يقف حائلًا أمام رغبته الملحة، وأنه يبحث عن نادٍ قادر على كسر عقده مع النادي العاصمي.

يذكر أن خربين رفض عرضًا سابقًا من العين عندما كان لاعبًا في نادي الظفرة الإماراتي موسم 2016.

وانضم خربين للهلال في يناير 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من الظفرة الإماراتي قبل أن يقوم الهلال بشرائه نهائيًا في آخر الموسم.

وظهر السوري بمستوى متميز مع الزعيم، وحصل على لقب هداف البطولة الآسيوية العام الماضي رغم خسارة فريقه اللقب، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في القارة 2017.

وسجل اللاعب الموسم الجاري أربعة أهداف فقط خلال 14 مباراة وصنع خمسة أخرى، بسبب كثرة إصاباته.