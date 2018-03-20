أحمد الفريدي لاعب نادي النصر يثير جدلًا واسعًا في السعودية (فيديو)

أثار أحمد الفريدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ومنتخب السعودية جدلًا واسعًا بعدما تغيب 3 أيام عن تدريبات ناديه، رافضًا المثول للتحقيق.

كان النادي السعودي أحال اللاعب للتحقيق على خلفية تصريحات تلفزيونية هاجم خلالها الأوضاع في النادي.

عادل الملحم – ساعات أحمد الفريدي في الملاعب باتت معدودة إلا أن يجد ناصحًا أمينًا #برنامج_الخيمة pic.twitter.com/O5r2v0mFz8 — KSA SPORTS (@riyadiyatv) March 19, 2018

ودشنت جماهير نادي النصر السعودي هاشتاغًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر طالبت خلاله بطرد اللاعب لعدم امتثاله لأوامر النادي.

وغرد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية تعليقًا على الهاشتاغ :”الفريدي وش فيه”.

دباس الدوسري – الفريدي قال بأنه حقق كل طموحاته في الهلال وهو متشبع من كرة القدم

#برنامج_الخيمة pic.twitter.com/6Fme3AUs5E — KSA SPORTS (@riyadiyatv) March 19, 2018

كان تركي آل الشيخ طالب اللاعب بتخفيض وزنه للعودة مرة أخرى لما كان عليه حينما تدرب لمدة شهر في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على نفقة رئيس هيئة الرياضة الشخصية.

وقال عادل الملحم محلل قنوات ksa sports إن ساعات أحمد الفريدي في الملاعب باتت معدودة إلا أن يجد ناصحًا أمينًا”.

وقال المحلل دباس الدوسري :”الفريدي قال بأنه حقق كل طموحاته في الهلال وهو متشبع من كرة القدم “.

فيما علق سعود الحماد :”الفريدي قال لي في الحج لا يوجد أفضل من الهلال؛ ولكن سأؤمن مستقبلي”.

وقال الناقد الرياضي خالد الشعلان إنه يجب على نادي النصر تمزيق عقد أحمد الفريدي واصفًا استمراره في النادي بالعبث.

كان اللاعب قد أرسل خطابًا رسميًا لنادي النصر طلب فيه إجازة لنهاية الموسم، غير أنه طلبه قوبل بالرفض.