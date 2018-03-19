نادي النصر ينتظر رد فافري وبديله جاهز

كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي النصر السعودي أنها لا تزال تنتظر رد المدرب السويسري، لوسيان فافري، مدرب نيس الفرنسي، على العرض الذي تقدمت به الإدارة للإشراف على الفريق في الموسم المقبل، بدلًا من الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش.

وبحسب تلك المصادر، فإن فافري يعد الخيار الأول للإدارة النصراوية، التي حصلت بالفعل على موافقة كارينيو لتدريب الفريق؛ إلا أنها تنتظر رد المدرب الذي في حال موافقته سيكون هو المدير الفني القادم.

وحصلت إدارة النصر بالفعل على موافقة كارينيو بعد اجتماع رئيس النادي، سعود آل سويلم، معه في دبي، حيث اتفق الطرفان على الخطوط العريضة لتولي المدرب المهمة، حال عدم توصلهم لاتفاق مع فافري.

ووجه آل سويلم، كارينيو بغربلة الفريق من اللاعبين المحليين بأي اسم يرى أنه سيكون غير مفيد للعالمي في الفترة المقبلة، كما طلب كارينيو تدعيم الفريق بحارس مرمى أجنبي على مستوى عالٍ.