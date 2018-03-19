مشادة كلامية بين ناقدين رياضيين سعوديين في برنامج “الخيمة” تثير جدلًا كبيرًا (فيديو)

شهد برنامج “الخيمة” المذاع على القناة السعودية الرياضية جدلًا كبيرًا بين الجمهور الرياضي السعودي بسبب المشادة الكلامية التي نشبت بين الناقدين الرياضيين فواز الشريف وسامي القرشي.

وانتقد الشريف حديث سامي القرشي عن تصريحات أصدرها طارق كيال، نائي رئيس النادي الأهلي السعودي، ووصف حديثه بـ”البكائيات”، ليقاطعه القرشي بأنه يعيش في برج عالٍ، فرد ّعليه الشريف بأن “الله خلقني فوق برضاك وغصب عنك”، فما كان من القرشي إلا أن قال له “اللي فوق ينزل بموزه”.

وتدخّل مقدم البرنامج محاولًا وضع حد للمناقشة المحتدمة، كما أثارت كلمات الشريف جدلًا على مواقع التواصل، وطالب نشطاء بأن يترفع الإعلاميون عن مثل هذه الألفاظ والتلميحات، خاصة في القنوات التلفزيونية.