كارلوس إدواردو جاهز لمباراة الهلال والأهلي.. فهل يشارك؟

تلقى الجهاز الفني لنادي الهلال، أخبارًا سارة للغاية قبل مباراة الفريق أمام الأهلي في السابع من إبريل المقبل، إذ بات اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو جاهزًا للمشاركة في المباراة، بعد تعافيه تمامًا من إصابة الرباط الصليبي التي كان قد تعرّض لها.

وكان اللاعب قد أُصيب في الرباط الصليبي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا العام الماضي أمام أوراوا الياباني.

ويعد إدواردو بمثابة القوة الضاربة في الهلال، حيث بان تأثيره بوضوح بعد ابتعاده عن الفريق إذ فقد الهلال واحدًا من أبرز صناع اللعب في الكرة السعودية في الوقت الحالي.

وبحسب مصادر قريبة من الهلال فإن اللاعب سيكون على مقاعد البدلاء في المباراة إذ يخشى الجهاز الفني للزعيم في الدفع باللاعب في المباراة نظرًا لقوتها وتخوفًا من تجدد الإصابة للاعب.