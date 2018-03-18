هل يقيل نادي الهلال السعودي المدرب بروان خلال فترة التوقف؟

قالت صحيفة الرياضية السعودية إن نادي الهلال جدد الثقة في مدربه الأرجنتيني خوان براون رغم الأداء السيئ على المستويين المحلي والآسيوي منذ تعيينه بديلًا لرامون دياز.

وبات الهلال قريبًا من الخروج من دوري أبطال آسيا، كما تقلص فارق النقاط مع ملاحقه في الدوري المحلي الأهلي إلى نقطة واحدة قبل مباراة الفريقين في الـ7 من أبريل المقبل.

وترددت أنباء عن إمكانية تعيين سامي الجابر مدربًا للفريق خلال فترة التوقف الحالية.

ويتوقف الدوري السعودي حاليًا حيث يخوض الأخضر معسكرًا إعداديًا في اسبانيا.

وبحسب الرياضية فإن الهلال لن يقيل براون حيث سيكمل المدرب الموسم الحالي.

وتم تعيين بروان الذي قاد الفريق الأولمبي للهلال إلى نجاحات جيدة، كمدرب للفريق الأول بعد الإطاحة برامون دياز.