وكيل اللاعب السعودي عبدالله الجوعي يكشف تفاصيل انضمامه لنادي ماريتيمو البرتغالي

فوجئ الوسط الرياضي السعودي بإعلان نادي ماريتيمو البرتغالي، التعاقد مع عبدالله الجوعي مهاجم نادي الباطن 4 مواسم تبدأ من نهاية عقده الحالي مع ناديه شهر يوليو المقبل.

وقال جراح الظفيري، وكيل أعمال اللاعب، في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد: “نادي ماريتيمو البرتغالي كان مهتمًا جدًا بعبدالله الجوعي منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وبعد توفيق الله تم توقيع عقد الانتقال”.

وأضاف: “إدارة ماريتيمو تواصلت مع مدرب الباطن السابق ماتشادو، وسألوا عن عبد الله ومدى انضباطه قبل التوقيع”.

وتابع: “أنا كوكيل أعمال للجوعي قدمت لعدة وكالات أوروبية بعض المقاطع له بقميص الباطن والمنتخب، وبناءً عليها وصلتني عروض من 3 أندية أوروبية”.

وكشف الظفيري، أن هناك لاعبًا أو اثنين سعوديين، سيحترفان في أوروبا الفترة المقبلة، بعقود طويلة وليس إعارات.

وشدد: “كان رئيس النادي البرتغالي متعاونًا معنا فقد وافق على جميع الشروط المطلوبة للاعب من سكن، وسيارة خاصة به، وراتب ممتاز، كما أن العقد سيمتد لـ3 أعوام”.

ويلعب ماريتيمو في دوري الدرجة الأولى البرتغالي، ويحتل المركز الثامن في الموسم الحالي برصيد 36 نقطة وفارق 4 نقاط عن ريو آفي صاحب المركز الخامس. ويشرف البرتغالي دانييل راموس على تدريب الفريق، كما يتصدر المهاجم ريكاردو فالينتي قائمة هدافي الفريق برصيد 7 أهداف.

وبدأ الجوعي مشواره في دوري المحترفين السعودي في يناير 2017 برفقة الباطن، ليشارك في 10 مباريات في الموسم الماضي صنع خلالها هدفًا وحيدًا. وفي الموسم الحالي، شارك الجوعي في 20 لقاء صنع فيها هدفين، كما تم استدعاؤه لتشكيلة المنتخب السعودي في أكتوبر الماضي وأحرز هدفًا وحيدًا برفقة الأخضر في شباك المنتخب الجامايكي.