نادي الهلال السعودي يحصد جائزة غلوبال العالمية في كرة القدم والمسؤولية الاجتماعية

توج نادي الهلال السعودي بجائزة أفضل فريق عربي في كرة القدم، مناصفة مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، للعام الماضي 2017، وذلك في حفل (غلوبال العالمية) الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، يوم السبت.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي الهلال، اليوم الأحد، أن الهلال قد فاز أيضًا بجائزة أفضل نادٍ عربي في المسؤولية الاجتماعية لعام 2017.

#الهلال يفوز بجائزة غلوبال العالمية في كرة القدم والمسؤولية الاجتماعية pic.twitter.com/XvOHZGlDoy — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 18, 2018

فيما فاز الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب عربي، وتسلم الجائزة نيابة عنه السفير المصري بالمملكة المتحدة، حيث أقيم الحفل بحضور السفراء العرب في المملكة الممتحدة، وسلموا الجوائز للفائزين.

وقد مثل نادي الهلال في الحفل، عضو مجلس إدارته بدر المعيوف، ومدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بالنادي، سعود السبيعي.