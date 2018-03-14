رسميًا.. إيقاف سلمان الفرج لاعب نادي الهلال السعودي 4 مباريات

أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة السعودي إيقاف لاعب فريق نادي الهلال السعودي، سلمان الفرج، 4 مباريات رسمية عن المشاركة مع فريقه.

ووفقًا لما ذكره اتحاد الكرة السعودي عبر حسابه الرسمي، اليوم الأربعاء، فقد تم إلزام الفرج بدفع غرامة مالية قدرها (40.000) ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، لتلفظه بألفاظ بذيئة ومُهينة تجاه حكم مباراة فريقه أمام الاتفاق، وهي المباراة التي انتهت بهزيمة الزعيم بهدفين لهدفٍ، وتسببت بتقليص الفارق بينه وبين الوصيف الأهلي إلى نقطة واحدة.

#لجنة_الانضباط_والأخلاق: إيقاف لاعب فريق نادي الهلال سلمان الفرج (4) مباريات رسمية عن المشاركة مع فريقه، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40.000) ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، لتلفظه بألفاظ بذيئة ومهينة تجاه حكم مباراة فريقه أمام الاتفاق ضمن #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/Fshs8md6eW — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 14, 2018

وخرجت مطالبات وقتها بضرورة إيقاف الفرج على غرار ما تم مع لاعب الأهلي كلاوديمير دي سوزا.

وقال الناقد الرياضي خالد الشعلان:”تلفَّظَ الفرج البارحة على الحكم بثلاثةِ ألفاظٍ، كُلِّ لفظٍ منها يخجلُ المؤلفُ مُصطفى محرم أن يُدرجها في فيلم (الباطنية) أو (وكالة البلح)”.

للمره الثانيه

يضع الفرج لجنة الإنضباط في حرج

تجاهل ايقافه أسوة بكلاديمير هذه المرة

يدل على انه ذو حصانة من الإيقافات .#الهلال_الاتفاق #سلمان_الفرج_يشتم_الحكم pic.twitter.com/yfy0beHqK8 — عبدالعزيز الحسيني (@alhussiny1400) March 9, 2018

وتابع:”ناديا القادسية، والأهلي، يحقُ لهما بالتضامن أو بشكلٍ مُنفرد التقدَّم للجنة الانضباط، وفق لائحة الانضباط للمُطالبة بإيقاف اللاعب سلمان الفرج لتوافر شرطي (الصفة والمصلحة) في الطلب، ولوجود مُباراة لكُلٍ منهما مع الهلال”.

وبذلك يغيب الفرج عن مباريات فريقه أمام، القادسية والأهلي والفتح، وأول مباراة رسمية الموسم المقبل.

كما أعلن الاتحاد، إلزام لاعب نادي الباطن أيمن المثلوثي بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، لتواجده في غرفة تبديل الملابس قبل مباراة فريقه أمام التعاون رغم عدم وجود اسمه في كشف المباراة.

كما تم إلزام نادي أحد بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، لقيام جمهور النادي بقذف كأس ماء في الدقيقة (66) في مباراة فريقهم أمام الفيحاء.

وتم إلزام مدير الاحتراف في نادي الفتح خالد السعود بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، نظير تواجده في غرفة تبديل الملابس الخاصة بفريقه في لقاء فريقه أمام الباطن، رغم عدم وجود اسمه في كشف المباراة.

وإلزام مصور نادي الباطن رمضان المتعب بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، لتواجده في أرض الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفتح، رغم عدم وجود اسمه في كشف المباراة.

وإلزام المدير الرياضي التنفيذي لنادي الشباب خالد الزيد بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، لتواجده في غرفة تبديل الملابس قبل مباراة فريقه أمام النصر، رغم عدم وجود اسمه في كشف المباراة.