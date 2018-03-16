موعد مباراة الهلال والأهلي بالدوري السعودي والقنوات الناقلة‎ (صورة)

حافظ نادي الهلال متصدّر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم على فارق النقطة الواحدة التي تفصله عن الأهلي ملاحقه المباشر بعد فوزه 1-صفر على مضيفه القادسية، وانتصار الأهلي 3-صفر خارج ملعبه أيضًا على الرائد قبل جولتين على النهاية اليوم الجمعة.

وتأجل حسم المسابقة بشكل كبير إلى الجولة المقبلة، عندما يستضيف الأهلي منافسه الهلال حامل اللقب في السابع من الشهر المقبل في مدينة جدة.

ومباراة الهلال والأهلي التي ستحسم وجهة الدوري، ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم السبت 7 أبريل 2018، الساعة 8:40 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

#الدوري_السعودي_للمحترفين سيتوقف بسبب أيام “فيفا”، والدور نصف النهائي لمسابقة #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين ، على أن يعود بلقاءات الجولة الـ 25، تعرّفوا على مواعيدها. pic.twitter.com/KwC10J6x0s — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وستذاع المباراة على قنوات السعودية الرياضية، على القمرين الصناعييين “نايل سات”، و”عرب سات”، و”إم بي سي برو”، على “عرب سات” فقط.

ورفع الهلال رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقّف رصيد القادسية عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر (الثالث من القاع).

وواصل الأهلي مطاردته للهلال على صدارة الترتيب، ورفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الهلال المتصدر، وتوقف رصيد الرائد عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط.