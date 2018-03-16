أهداف مباراة الأهلي والرائد.. دي سوزا وعمر السومة يتقدمان للراقي في 5 دقائق (فيديو)

تقدم البرازيلي ليوناردو دي سوزا، لاعب النادي الأهلي السعودي، لفريقه أمام الرائد، خلال المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة الـ18 المؤجلة من دوري المحترفين.

استلم دي سوزا الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد قوية في سقف المرمى خلال الدقيقة 60.

60′ ليوناردو يسجل هدف أول للأهلي بعد تمريرة طولية متقنة من أمير كردي 1-0#الرائد_الأهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/gnJmK6apBh — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وعزز عمر السومة تقدم فريقه بعد 5 دقائق من مقابلته لعرضية زميله.

65′ عمر السومه يمارس هوايته ويسجل هدف ثاني للأهلي في شباك الرائد 2-0#الرائد_الأهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/4fanuRwOwe — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٦ مارس، ٢٠١٨

واستلم دي سوزا الكرة ودخل منطقة الجزاء وراوغ ثلاثة مدافعين، حتى اصطدم بالأخير وسقط على الأرض، ورفض الحكم احتساب الكرة ركلة جزاء.

وأحرز حسين المقوي الهدف الثالث في الدقيقة 76.

76′ هدف ثالث للأهلي بقدم حسين المقهوي من تمريرة “المعلم” تيسير 3-0 #الرائد_الأهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/VW0is9UcfS — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٦ مارس، ٢٠١٨

يترقب عشاق الكرة السعودية المواجهتين المثيرتين، مساء الجمعة، حيث يحل الهلال ضيفًا على القادسية، ويحل الأهلي ضيفًا أيضًا على الرائد، في المباراتين المؤجلتين من الجولة الثامنة عشر للدوري السعودي

ويبدو هذان اللقاءان في غاية الأهمية، سواء بالنسبة لصراع التتويج باللقب بين الهلال والأهلي، أو صراع البقاء في الدوري الذي يخوضه أيضًا القادسية والرائد.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني في جدول الدوري.