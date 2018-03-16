مباراة الأهلي والرائد.. هل حرم الحكم “الراقي” من ركلة جزاء؟ (فيديو)

طالب البرازيلي ليوناردو دي سوزا، لاعب النادي الأهلي السعودي، باحتساب ركلة جزاء لصالح فريقه أمام الرائد، خلال المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة الـ18 المؤجلة من دوري المحترفين.

واستلم دي سوزا الكرة ودخل منطقة الجزاء وراوغ ثلاثة مدافعين، حتى اصطدم بالأخير وسقط على الأرض، ورفض الحكم احتساب الكرة ركلة جزاء.

ويترقب عشاق الكرة السعودية المواجهتين المثيرتين، مساء الجمعة، حيث يحل الهلال ضيفًا على القادسية، ويحل الأهلي ضيفًا أيضًا على الرائد، في المباراتين المؤجلتين من الجولة الثامنة عشر للدوري السعودي.

ويبدو هذان اللقاءان في غاية الأهمية، سواء بالنسبة لصراع التتويج باللقب بين الهلال والأهلي، أو صراع البقاء في الدوري الذي يخوضه أيضًا القادسية والرائد.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني في جدول الدوري.