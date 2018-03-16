صدمة لمنافس السعودية ومصر في كأس العالم 2018 (صور)

قال نادي زينيت سان بطرسبرغ المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن مهاجمه الروسي الدولي الكسندر كوكورين تعرض لإصابة خطيرة في الركبة من المرجح أن يغيب بسببها عن نهائيات كأس العالم التي تستضيفها بلاده في الصيف المقبل.

وقال زينيت إن كوكورين (26 عامًا) أصيب في أربطة الركبة اليمنى في مباراة فريقه أمس الخميس في الدوري الأوروبي أمام لايبزيغ والتي انتهت بالتعادل 1-1 في إياب دور 16 ليتأهل الفريق الألماني لدور الثمانية فائزًا 3-2 في النتيجة الإجمالية للقائي الذهاب والإياب.

وبسبب إصابتين خطيرتين في الركبة في بداية العام الحالي فقد المنتخب الروسي بالفعل جهود المدافعين فيكتور فاسين وجورجي جيكيا في نهائيات كأس العالم.

وانضم كوكورين للمنتخب الروسي في العام الماضي بعد غياب استمر نحو عام كامل بسبب تراجع مستوى أدائه وفضائح خارج الملعب بعد تسجيل مصور ظهر فيه في حفل صاخب في موناكو.

ولم يشارك كوكورين الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الروسي هذا الموسم بعشرة أهداف في كأس القارات مع منتخب بلاده في العام الماضي.

وستقام مباريات كأس العالم 2018 في 11 مدينة مختلفة من بينها العاصمة موسكو وسان بطرسبرغ وكازان وسيلعب المنتخب المضيف في الدور الأول ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات مصر والسعودية وأوروغواي.