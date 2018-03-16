رسميًا.. المغرب يقدم ملف ترشيحه لتنظيم كأس العالم 2026

قدّم المغرب اليوم الخميس، ملف ترشيحه لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026 لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وقال بيان صادر عن اللجنة المكلفة بترشيح المغرب 2026، إنها “وضعت ملفًا يمتاز بجودة عالية، والذي احترم المواعيد النهائية التي وضعها الاتحاد الدولي للعبة”.

وأوضح البيان أن الملف الفني المغربي يتكون من 24 قسمًا شملت العديد من المجالات، بما فيها “الرؤية، الاستراتيجية، التنمية المستدامة، وكذا المعلومات التقنية حول البلاد”.

وتناول الملف العناصر الأربعة المهمة التي حددتها “الفيفا”، وهي: الملاعب، وسائل النقل، فضاءات التدريب وأماكن الإقامة، حيث تناولها الملف أيضًا بالتدقيق.

ووقّعت اللجنة ذاتها أكثر من 200 اتفاقية على المستويين المحلي والوطني، بما فيها الاتفاقيات التي أبرمت مع المدن المستضيفة والملاعب والمطارات ومختلف المنظمات والهيئات.

ويستعد المغرب في الوقت الحالي لاستقبال خبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذين سيقومون بزيارة رسمية إلى المملكة في الفترة الممتدة من 17 إلى 19 أبريل المقبل، حيث يواصل المغرب بالموازاة مع ذلك جهوده لتعزيز ودعم ترشيح المملكة في جميع أنحاء العالم.