من هو سعود السويلم رئيس نادي النصر السعودي الجديد؟

لم يكن تولي سعود السويلم رئاسة نادي النصر السعودي مفاجأة لعشاق “العالمي”، حيث ألمحت العديد من التقارير منذ فترة لقرب تواجده على رأس المرشحين لقيادة دفة النادي الموسم المقبل، خلفًا لسلمان المالك.

وكلف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، سعود السويلم، يوم الأربعاء، برئاسة مجلس إدارة النصر خلفًا لسلمان المالك، بعد موافقة أغلبية المنتسبين للنادي على تعيينه.

وكان السويلم تكفل قبل 3 أيام بصفقتي سلطان الغنام وحمد آل منصور من نادي الفيصلي، في استعداد مبكر لانطلاق الموسم الجديد، بعد أن أعلن في وقت سابق قيامه بتسلم ملف التعاقدات الخاصة بالفريق من مدربين ولاعبين، للموسم الكروي المقبل.

دعواتنا لرئيس نادي #النصر الاستاذ سعود بن محمد آل سويلم بالتوفيق في قيادة ناديه #النصر لتحقيق آمال وتطلعات كل محب لهذا الكيان #العالمي@SSuwailm#سعود_ال_سويلم_رئيس_النصر pic.twitter.com/vBKoO0ZgZz — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 14, 2018

وتفاعلت جماهير النصر مع الخبر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فور إعلان تركي آل الشيخ بتكليف السويلم، وطالبته بإعادة النصر إلى منصات التتويج من جديد، حيث دشنوا هاشتاغا باسم “#سعود_ال_سويلم_رييس_النصر”، للترحيب بالرئيس الجديد.

وكتب آل سويلم عبر حسابه على موقع “تويتر”: “أشكر معالي تركي آل الشيخ على تكليفي برئاسة مجلس إدارة نادي النصر، وأؤكد لجماهير العالمي أنني سأبذل الغالي والنفيس لخدمة كيان العالمي لتحقيق ما يستحقه عشاقه من بطولات وإنجازات”.

ومن جانبه كتب سلمان المالك، رئيس النصر السابق: “أتقدم بشكري الجزيل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، على ثقته ودعمه لي ولنادي النصر وجماهيره وأتمنى أن أكون قد وفقت فيما كُلفت فيه”.

الله يوفقك وتستاهل كل خير ???????? #سعود_ال_سويلم_رييس_النصر pic.twitter.com/dfpnQe3eBU — zєуαd bin ѕαlєм (@Zeyad_949) March 14, 2018

وأتم: “كما أتقدم بالتهنئة الصادقة لأخي سعود آل سويلم على تكليفه برئاسة النادي، وكلي ثقة بأن النصر موعود بنقلة كبيرة في عهده”.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 40 نقطة.

ووصف الإعلامي وليد الفراج من قبل السويلم بأنه “رجل من العيار الثقيل”، وهو رجل أعمال في الرياض، كما تداول العديد من المغردين صورا له برفقة ملك السعودية وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.