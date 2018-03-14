رسميًا.. تعيين سعود بن سويلم رئيسًا لنادي النصر السعودي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تكليف سعود بن محمد آل سويلم، برئاسة نادي النصر السعودي، خلفًا لسلمان المالك.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على تويتر:”تم تكليف أخي سعود بن محمد آل سويلم برئاسة نادي النصر.. وأتمنَّى له كل التوفيق”.

وأضاف:”أشكر الأخ سلمان المالك على ما قدَّمه من عمل خلال المرحلة الماضية”.

تم تكليف أخي سعود بن محمد آل سويلم برئاسة نادي النصر .. أتمنى له كل التوفيق

وأشكر الأخ سلمان المالك على ما قدمه من عمل في المرحلة الماضية. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 14, 2018

ورد بن سويلم، على تغريدة آل الشيخ قائلا: “أشكر معالي الأستاذ تركي آل الشيخ على تكليفي”.

وأضاف: “أؤكد لجماهير العالمي أنني سأبذل الغالي والنفيس لخدمة كيان العالمي لتحقيق ما يستحقه عشاقه من بطولات وإنجازات”.

وكان سعود بن سويلم، عضو شرف النصر، أعلن مؤخرًا عن تولّيه ملف تعاقدات الفريق الأول استعدادًا لخوض غمار منافسات الموسم المقبل.

وظهر بن سويلم إلى جانب المالك في ملعب الأمير فيصل بن فهد لمشاهدة مباراة النصر والرائد، والتي انتهت بفوز الأول 4-3.