ما الذي يمنع سامي الجابر من العودة إلى تدريب نادي الهلال السعودي؟

رفض 10 من أعضاء شرف نادي الهلال السعودي، في تصويت سرّي، عودة المدرب الوطني سامي الجابر إلى قيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وعزوا رفضهم إلى تخوفهم من ضياع فرصة التتويج بالدوري.

وبحسب ما نقلت صحيفة «الوطن» السعودية فإن 16 شرفيًا هلاليًا صوتوا سريًا على إمكانية تولي المدرب الوطني سامي الجابر، مهمة قيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي، بعد أن دارت خلال الأيام الماضية أنباء حول نية الهلاليين إعادته إلى منصبه الذي أقيل منه قبل موسمين.

وكان المؤيدون يرغبون في عودة الجابر وإحداث صدمة بالفريق، لينتعش ويخرج من أزمته الفنية الباهتة، في حين أوضح المعارضون خوفهم من ضياع بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وبالتالي سيكون الجابر ضحية في حال اختياره مدربًا للفريق وتستمر أزمة الفريق لفترة أطول.

وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة تحديد توجهات مجلس الإدارة حول الجهاز الفني الحالي.

كان مشجعون هلاليون وإعلاميون قد طالبوا بعودة سامي الجابر إلى تدريب الفريق، عقب الخسارة أمام الاتفاق ثم الريان بدوري أبطال آسيا.

ويواجه الهلال شبح إنهاء الموسم بشكل كارثي، إذ اشتعلت المنافسة على اللقب المحلي مع الأهلي، وبات الفريق قاب قوسين أو أدنى من الخروج من دوري أبطال آسيا.