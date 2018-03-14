بعد نجاح تركي آل الشيخ في تجديد تعاقده.. النادي الأهلي المصري يعلن عرض عبدالله السعيد للبيع

أعلن النادي الأهلي المصري أنه ينتظر أي عروض لبيع أو إعارة لاعبه عبدالله السعيد، وذلك عقب ساعات قليلة فقط من تجديد تعاقده حتى 2020، بوساطة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية؛ الرئيس الشرفي للأهلي.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب طلبت من إدارة تعاقدات وتسويق اللاعبين البدء في مفاوضات إعارة أو بيع عبد الله السعيد، في ظل العروض المقدمة من أندية خارج مصر”.

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: “تأتي تلك الخطوة بعد قرار تمديد عقد اللاعب لمدة موسمين حفاظًا على حقوق النادي الأهلي”.

ورفض السعيد (32 عامًا) في الأسابيع الأخيرة أكثر من عرض لتمديد تعاقده مع الأهلي قبل نهايته بعد حوالي شهرين.

وذكرت تقارير أن صانع لعب منتخب مصر، وقع على عقود الانتقال إلى الغريم الزمالك، قبل أن يوافق على تجديد عقده.

وانتقل السعيد إلى الأهلي قادمًا من الإسماعيلي في 2011، وبات من أهم لاعبي ناديه الجديد ومنتخب مصر في الفترة الأخيرة.

وقالت تقارير محلية، إن السعيد سينتقل للأهلي السعودي.