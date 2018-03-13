ماذا قال عبدالله السعيد في أول تصريحاته بعد تجديد تعاقده مع النادي الأهلي؟ (فيديو)

شدد عبدالله السعيد في أول تصريح له بعد التجديد للنادي الأهلي المصري أنه كان يرغب منذ البداية في البقاء بالقلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن ظروفًا خارجة عن إرادته هي من جعلت حسم الأمور يتأخر.

وأعلن الأهلي بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد عقد عبدالله السعيد مع الفريق لمدة موسمين، لينهي الجدل حول رحيل اللاعب من عدمه.

وقال السعيد في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: “جددت عقدي لمدة سنتين، كنت أرغب في البداية بالتواجد مع الفريق، لكن ظروفًا خارجة عن إرادتي هي من جعلت الأمور تتأخر”.

وأضاف: “لكن في النهاية الأمور انتهت وحسمت بتواجدي مع الأهلي، وهذه كانت رغبتي منذ البداية”.

وتابع: “أتمنى أن أكمل مشواري مع فريقي، وأن أسعد الجماهير خلال الفترة المقبلة”.

???? لاعبنا عبدالله السعيد يتحدث بعد تمديد عقده https://t.co/8Yb9eyqHAL — Al Ahly SC (@AlAhly) March 13, 2018

ولم تفصح أي من أطراف التجديد أي تفاصيل مالية عن العقد، ولكن التجديد يأتي بعد زيارة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، ورئيس الأهلي الشرفي.

وانضم السعيد للأهلي في 2011 قادمًا من الإسماعيلي، في صفقة تصارع فيها مع الزمالك، ولكن ناشئ الدراويش انضم للأحمر وحصد معه 4 بطولات دوري، وبطولتي دوري أبطال أفريقيا.

وإجمالًا لعب السعيد 227 مباراة، سجل فيها 67 هدفًا وصنع 54 هدفًا مع الأهلي.