رئيس هجر: شكونا نادي الاتحاد السعودي للجنة الانضباط وننتظر توقيع العقوبات عليهم

كشفت مصادر قريبة من إدارة نادي الاتحاد السعودي أن نظيرتها في “هجر”، رفضت أي محاولات لتقسيط المبلغ المستحق لها، نظير انتقال عدد من لاعبيها إلى الاتحاد من نحو ثلاث سنوات، وهم أحمد الناظري، رياض الإبراهيم، وفيصل الخراع والمقدر بنحو 14.5 مليون ريال، إذ أعلنت أنها ستخاطب لجنة الانضباط لتوقيع عقوبة جديدة على العميد.

وبحسب مصادر خـاصة لـ “إرم نيوز” فإن حمد العريفي رئيس نادي هجر، قد أكد أنهم بالفعل خاطبوا لجنة الانضباط رسميًا حول مستحقاتهم، المقدرة بـ 14 مليونًا ونصف المليون ريال، أو تطبيق المادة 85 من اللائحة وتنص على معاقبة الفريق بـ(خصم نقاطه من المسابقة) أو (منع التسجيل) أو (الهبوط إلى درجة أدنى).

وسبق وتعرض الاتحاد لعقوبة من الفيفا بسبب عدم الالتزام في تسديد مستحقات محترف الاتحاد السابق، الأسترالي جيمس ترويسي، إذ عاقبت الفيفا الاتحاد بالمنع من التسجيل لفترتين كانت آخرهما الانتقالات الشتوية الماضية.