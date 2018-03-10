فتى_الكيمياء في مباراة الاتحاد والنصر ينال سخرية كبيرة

على خطى فتاة الكيمياء التي ظهرت في مباراة الهلال السعودي والريان القطري في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، لأنها كانت تذاكر في كتاب مدرسي لمادة الكيمياء أثناء حضورها المباراة، ظهر فتى في مباراة الاتحاد والنصر اليوم السبت، يحمل نفس الكتاب ويقوم بالمذاكرة.

والتقطت عدسات صحافي سعودي يعمل بصحيفة “الرياضية” المحلية صورًا للفتاة التي أطلق عليها مغردون اسم “فتاة الكيمياء”.​

وكانت المملكة قد قررت السماح للنساء بحضور مباريات كرة القدم لأول مرة في التاريخ في كانون الثاني/يناير.​

وفي مباراة اليوم ظهر مشجع يرتدي قميص الاتحاد وهو يذاكر أيضًا في كتاب الكيمياء، وهو ما اعتبره الجمهور أمرًا غريبًا، وسخروا من الشاب الذي رأوا أنه يهدف للشهرة فقط.

وقال أحد المغردين أنه يعرف هذا الشاب وكان معه في المدرسة وتخرج من سنة.

وخسر الاتحاد للمرة الثالثة على التوالي، ليتراجع إلى المركز العاشر بعد الهزيمة على ملعبه 3-1 أمام النصر في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

وغاب الاتحاد عن الانتصارات للمباراة السادسة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 30 نقطة قبل جولتين على النهاية مقابل 40 نقطة للنصر صاحب المركز الثالث، وفاز الاتحاد مرة واحدة في آخر عشر مباريات.