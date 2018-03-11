جماهير نادي الهلال تطالب بتعيين كارينيو مدربًا للفريق

طالب عدد من مشجعي نادي الهلال السعودي إدارة النادي بتعيين المدرب الأوروغواياني دانيال كارينيو مدربًا للفريق، بعد خسارة بطل الدوري السعودي أمام الاتفاق في الجولة الماضية من المسابقة، وإقالة الأرجنتيني رامون دياز قبل أيام.

وأقال الهلال مدربه رامون دياز في 21 من الشهر الماضي، وسط اتهامات لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في البلاد بإقالته، وعيّن مكانه الأرجنتيني الآخر خوان براون.

لكن الفريق سقط 2/1 أمام الاتفاق الجمعة الماضي في الجولة الـ 24 من الدوري السعودي، وظل متصدرًا لكن بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي مطارده المباشر قبل 3 جولات على خط النهاية.

واستغل عدد من مشجعي الهلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للمطالبة بتعيين كارينيو مدربًا للفريق مع دخول الفريق مرحلة حاسمة، إذ يقبع في المركز الأخير في مجموعته بدوري أبطال آسيا ويلاقي الأهلي بعد أيام في جولة حاسمة في الدوري السعودي.

وتحت وسم #كارينيو_مطلب_هلالي طالب مشجعون للهلال بتعيين كارينيو الذي سبق أن درّب النصر، الغريم التقليدي للهلال، وقاده للفوز بلقب الدوري السعودي موسمين متتاليين.

وأُقيل كارينيو من تدريب الشباب قبل أيام، في حيت ترددت تقارير عن رغبة نادي النصر في التوقيع معه مجددًا لقيادة الفريق الموسم المقبل.

في حين رأى عدد من مشجعي الهلال أن كارينيو لا يليق بفريق مثل الهلال، مشيرين إلى أن المدرب الأوروغوياني لم ينجح مع الأندية التي قادها، وأن نجاحه في قيادة النصر للفوز بلقب الدوري كان بالاعتماد على الأسلوب الدفاعي.

#كارينيو_مطلب_هلالي

كارينيو لو جاء للهلال بالاسماء هاذي مع اضافة مهاجم هداف و عودة ادواردو ، اتوقع بيسيطر على البطولات المحليه و القاريه لـ ٣ سنوات قادمة او اكثر .. — Fahad abdullah (@ii9zll) ١١ مارس، ٢٠١٨

قبل يطلع هلالنا ..

من مولد الدوري بلا حمص الذهب !

ٰوقبل ذهاب حلم آسيا سدى !

فعلاً #كارينيو_مطلب_هلالي — بدر الجهني ???????? (@bh202009) ١١ مارس، ٢٠١٨

#كارينيو_مطلب_هلالي

الهاشتاق لايمثل الهلاليون ولايمثل مطلباتهم ، الهلال أكبر بكثير من قدرات كارينيو — عبدالله الشلوي ???????? (@AAlshlawi) ١١ مارس، ٢٠١٨

#كارينيو_مطلب_هلالي

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كارينيو مع النصر : حقق دوري 2014 لان خلفه دفع رباعي وكان اعتمادهه ع الحكم المحلي لـ ذالك ظهر مع الاصفر الوضيع

ومع الشباب ينافس ع المركز الحادي عشر لان مافيه دفع رباعي .. كارينيو لايليق ب زعيم اسيا مدرب حقق الدوري مع الفقر ب الدفع الرباعي وش نبي فيه!???????? — نوف العتيبي???????? (@otb_90i) ١١ مارس، ٢٠١٨

#كارينيو_مطلب_هلالي

كارينيو استلم الشباب من سامي وهو بالمركز الخامس وسلمه للقروني وهو في المركز العاشر رغم دعمه بلاعبين اجانب ومحليين عكس سامي الذي لم يتم دعمه!????

– كارينيو لايليق ب طموح #الزعيم

الهلال يحتاج مدرب جلاد يُنافس ع جميع البطولات????????????@Alhilal_FC — نوف العتيبي???????? (@otb_90i) ١١ مارس، ٢٠١٨

#كارينيو_مطلب_هلالي

كارنيو قدم إستقالته بناء على طلب الهلال متفقين رئيس الشباب الهلالي أحمد العقيل ونادي الهلال على إقالة كارنيو لصالح الهلال .

ماعلينا أصل وفرع يتفاهمون مع بعض ..

بس ليش ينتقدون النصر يوم تعاقد مع مدرب المنتخب اللي كان يفاوضه الشباب !! pic.twitter.com/WLrxRdCJMY — ملكي (@morataaa10) ١١ مارس، ٢٠١٨