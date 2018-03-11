جماهير نادي الهلال تطالب بتعيين كارينيو مدربًا للفريق

جماهير نادي الهلال تطالب بتعيين كارينيو مدربًا للفريق

المصدر: فريق التحرير

طالب عدد من مشجعي نادي الهلال السعودي إدارة النادي بتعيين المدرب الأوروغواياني دانيال كارينيو مدربًا للفريق، بعد خسارة بطل الدوري السعودي أمام الاتفاق في الجولة الماضية من المسابقة، وإقالة الأرجنتيني رامون دياز قبل أيام.

وأقال الهلال مدربه رامون دياز في 21 من الشهر الماضي، وسط اتهامات لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في البلاد بإقالته، وعيّن مكانه الأرجنتيني الآخر خوان براون.

لكن الفريق سقط 2/1 أمام الاتفاق الجمعة الماضي في الجولة الـ 24 من الدوري السعودي، وظل متصدرًا لكن بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي مطارده المباشر قبل 3 جولات على خط النهاية.

واستغل عدد من مشجعي الهلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للمطالبة بتعيين كارينيو مدربًا للفريق مع دخول الفريق مرحلة حاسمة، إذ يقبع في المركز الأخير في مجموعته بدوري أبطال آسيا ويلاقي الأهلي بعد أيام في جولة حاسمة في الدوري السعودي.

وتحت وسم #كارينيو_مطلب_هلالي طالب مشجعون للهلال بتعيين كارينيو الذي سبق أن درّب النصر، الغريم التقليدي للهلال، وقاده للفوز بلقب الدوري السعودي موسمين متتاليين.

وأُقيل كارينيو من تدريب الشباب قبل أيام، في حيت ترددت تقارير عن رغبة نادي النصر في التوقيع معه مجددًا لقيادة الفريق الموسم المقبل.

في حين رأى عدد من مشجعي الهلال أن كارينيو لا يليق بفريق مثل الهلال، مشيرين إلى أن المدرب الأوروغوياني لم ينجح مع الأندية التي قادها، وأن نجاحه في قيادة النصر للفوز بلقب الدوري كان بالاعتماد على الأسلوب الدفاعي.

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