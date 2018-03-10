محمود كهربا يؤكد رحيله عن نادي الاتحاد السعودي الموسم المقبل (فيديو)

كشفت محمود عبدالمنعم “كهربا”، لاعب نادي الاتحاد السعودي، عن أن الموسم الحالي، هو الأخير له مع الفريق، ولن يجدد عقده، مشيرًا إلى أنه يطمح للاحتراف في أوروبا.

وقال كهربا عقب مشاركته بديلًا في خسارة الاتحاد 3-1 أمام النصر: “أعتذر للجمهور عن الخسارة، لم يحالفنا التوفيق، وهذه كرة القدم”.

وعن جلوسه على مقاعد البدلاء اليوم، شدد: “أخضع للعلاج منذ المباراة الماضية في العضلة الضامة، وبقدر ما أستطيع شاركت، وأتحامل على نفسي لكي ألعب”.

وحول تراجع مستواه مقارنة بالموسم الماضي، أجاب: “من يفهم الكرة سيدرك أنني أفعل المطلوب مني، ولكن التوفيق يجانبني في التهديف فقط”.

وأضاف: “مقتنع بأدائي، والجميع يفعل ما بوسعه، لكن التوفيق لا يأتي في كل مرة، وأنا لم أحضر إلى هنا لألعب في بلد آخر وأتغرب عن أهلي حتى ألعب بأي طريقة وأرحل، فعلى الأقل لدي أهل وأصحاب وجمهور سيحزن عندما لا ألعب جيدًا ويخسر الفريق”.

محمود كهربا :

الضغوط كبيرة على لاعبي الاتحاد .. و أخطط على أوروبا بعد كأس العالم #الاتحاد_النصر#برو_سبورت pic.twitter.com/ouGgu5XXv5 — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) March 10, 2018

وتابع: “الجمهور يضغط علينا منذ بداية الموسم، ويكون الضغط بعد مرور 20 دقيقة فقط من المباراة.. بالطبع أنا أتفهم الضغوط ومعتاد عليها، وكنت مع الزمالك أتعرض لأكثر من ذلك بكثير”.

وعن مستقبله مع الفريق الاتحادي، أكد: “إعارتي ستنتهي بختام الموسم، وعقدي مستمر مع نادي الزمالك، وسأعود إليه، ولا أعتقد أنني سأجدد إعارتي مع الاتحاد، فأنا أبحث عن الاحتراف الأوروبي بعد كأس العالم”.

وردّ كهربا على من اعتبر أن ارتفاع مستواه في مباراة التعاون الماضية، كان بسبب وجود هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر، في المدرجات، قائلًا: “بالعكس، أنا أركز في جميع المباريات، وأؤدي المطلوب مني، وكنت أعرف أن اسمي في قائمة المنتخب قبل تلك المباراة بأسبوع، وأجتهد في كل لقاء، وفي النهاية التهديف نصيب”.

واعتبر لاعب الاتحاد أن تواجد 5 لاعبين محترفين بالدوري السعودي، في صفوف منتخب مصر، أمر طبيعي، لكون الدوري السعودي بطولة قوية.