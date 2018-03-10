جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي النصر على الاتحاد (صورة)

خسر نادي الاتحاد للمرة الثالثة على التوالي ليتراجع إلى المركز العاشر بعد الهزيمة على ملعبه 3-1 أمام النصر في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

وغاب الاتحاد عن الانتصارات للمباراة السادسة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 30 نقطة قبل جولتين على النهاية، مقابل 40 نقطة للنصر صاحب المركز الثالث، وفاز الاتحاد مرة واحدة في آخر عشر مباريات.

وتعادل الشباب سلبيًا مع ضيفه الفيحاء، ليتقدم بفارق الأهداف على الاتحاد، ويحتل المركز التاسع، بينما يأتي الفيحاء سابعًا وله 32 نقطة.

وقفز الفتح إلى المركز الرابع بتغلبه 2-صفر على الفيصلي الذي تراجع إلى المركز الخامس.

وارتفع رصيد الفتح، بطل نسخة 2013، إلى 35 نقطة بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، متقدمًا بنقطة واحدة على الفيصلي الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه وقائده إيجور روسي مع اقتراب النهاية.

وحوّل الباطن تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه التعاون.

وتقدم عبد المجيد الرويلي بهدف للتعاون من ركلة جزاء في الدقيقة 20، لكن البرازيلي جوناثان بينيتس تعادل للضيوف في الدقيقة 42 من ركلة حرة.

ومنح البرازيلي الآخر جورجي سانتوس سيلفا الفوز للباطن قبل نهاية الوقت الأصلي بثماني دقائق.

وابتعد الباطن عن منطقة الخطر بعدما أصبح رصيده 27 نقطة في المركز 11، بينما يحتل التعاون المركز الثامن برصيد 31 نقطة.